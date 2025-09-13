İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”

    Seyidbəyli kənd sakini: Bundan sonra kəndin adını daim yaşadacağıq

    Daxili siyasət
    • 13 sentyabr, 2025
    • 11:34
    Seyidbəyli kənd sakini: Bundan sonra kəndin adını daim yaşadacağıq

    Xocalı rayonunun Seyidbəyli kəndinin sakini Rasim Ələkbərov Türk yurdu olan kəndlərinə qayıtdığına çox sevindiyini və bundan sonra kəndin adını daim yaşadacaqlarını deyib.  

     "Report"un Xocalıya ezam olunan əməkdaşına müsahibəsi zamanı Rasim Ələkbərov xatırladıb ki, ötən əsrin 90-cı illərində kənd təkcə işğala məruz qalmamışdı, onun adı da dəyişdirilmişdi və işğalçılar ümumilikdə tarixi izləri silməyə çalışmışdılar.   

    "Ermənilər təkcə torpağımızı işğal etməmişdi. Həmdə qədim yurd yerlərimizin adını belə işğal etmişdilər. Qarabağda, xüsusilə də Xocalıda olan yer adlarımız erməniləşdirilmişdi. Bizim kəndin də adını dəyişməyə cəhd eləmidilər. Çox şükürlər olsun ki, bu gün doğma ocağımıza, isti yuvamıza, elə yurdumuzun öz adı altında qayıdırırq. Kəndimiz qədim Türk yurdudur. Bu gün çox sevindiricidir ki, öz yurdumuza qayıdaraq kəndimizin adını daim yaşadacağıq".

    Qeyd edək ki, "Böyük Qayıdış" proqramına uyğun olaraq, sentyabrın 13-də Xocalı rayonunun daha bir kəndinə əhalinin köç prosesi həyata keçirilir.

    Житель Сейидбейли: Наше село - древняя тюркская земля, и мы сохраним его имя

    Son xəbərlər

    13:07

    Pakistanda hərbi konvoya hücum nəticəsində 12 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    13:07

    Myanma ordusu Rakhayn ştatına aviazərbə endirib, 19 tələbə ölüb

    Digər ölkələr
    13:06

    "Space TV"-nin yayımı 6 saatlıq dayandırılacaq

    Media
    13:02

    Azərbaycan Türkiyədən xalça idxalına çəkdiyi xərci 17 %-ə yaxın azaldıb

    Biznes
    13:00
    Foto

    Xocalıya yola salınan növbəti köç karvanı Seyidbəyli kəndinə çatıb - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    12:46

    Xalq artisti Hacı Murad Yagizarov vəfat edib

    Daxili siyasət
    12:43

    İran və Azərbaycan qarşılıqlı mədəniyyət günləri keçirəcək

    Mədəniyyət siyasəti
    12:43

    Yol polisi təhlükəsizliyin təmin olunması üçün gücləndirilmiş rejimdə xidmət aparır

    Hadisə
    12:40

    Sabah yağış yağacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    Bütün Xəbər Lenti