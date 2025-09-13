Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение
    Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение

    Житель Сейидбейли: Наше село - древняя тюркская земля, и мы сохраним его имя

    Внутренняя политика
    • 13 сентября, 2025
    • 12:06
    Житель Сейидбейли: Наше село - древняя тюркская земля, и мы сохраним его имя

    Житель села Сейидбейли Ходжалинского района, Расим Алекперов, выразил радость возвращением на родную землю и пообещал вместе с другими жителями хранить историческое название села, утраченное во время армянской оккупации.

    В беседе с корреспондентом Report в Ходжалы Алекперов напомнил, что в 1990-х годах село подверглось оккупации, и его название было изменено.

    "Армяне не только оккупировали нашу землю, но и изменили названия наших древних родных мест. Названия сел в Карабахе, особенно в Ходжалы, были арменизированы. Они пытались изменить и название нашего села. Сегодня мы возвращаемся на родную землю. Наше село - древняя тюркская земля. Отныне мы будем вечно хранить его имя", - отметил он.

    Сейидбейли Ходжалы Карабах Великое возващение
    Seyidbəyli kənd sakini: Bundan sonra kəndin adını daim yaşadacağıq

    Последние новости

    13:09
    Фото

    В село Сейидбейли прибыла очередная группа жителей - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    13:06

    Дорожная полиция перешла на усиленный режим работы

    Происшествия
    12:59

    Иран и Азербайджан проведут перекрестные дни культуры

    Kультурная политика
    12:56

    Завтра в Азербайджане будет дожливо

    Экология
    12:53

    Скончался народный артист Гаджи Мурад Ягизаров

    Внутренняя политика
    12:52

    Известный бизнесмен "Вюсал 300" обвиняется в незаконных финансовых операциях

    Происшествия
    12:50

    Аллахшукюр Пашазаде примет участие в международных религиозных мероприятиях в Астане

    Внешняя политика
    12:32

    Полиция Губы пресекла попытку выдать 15-летнюю девочку замуж

    Происшествия
    12:23

    Руководителя строительной компании разыскивают за мошенничество

    Происшествия
    Лента новостей