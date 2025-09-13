Житель Сейидбейли: Наше село - древняя тюркская земля, и мы сохраним его имя

Житель села Сейидбейли Ходжалинского района, Расим Алекперов, выразил радость возвращением на родную землю и пообещал вместе с другими жителями хранить историческое название села, утраченное во время армянской оккупации.

В беседе с корреспондентом Report в Ходжалы Алекперов напомнил, что в 1990-х годах село подверглось оккупации, и его название было изменено.

"Армяне не только оккупировали нашу землю, но и изменили названия наших древних родных мест. Названия сел в Карабахе, особенно в Ходжалы, были арменизированы. Они пытались изменить и название нашего села. Сегодня мы возвращаемся на родную землю. Наше село - древняя тюркская земля. Отныне мы будем вечно хранить его имя", - отметил он.