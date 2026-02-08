Azərbaycan millisi Özbəkistanda ikinci yoxlama matçını keçirib

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Futbol
    • 08 fevral, 2026
    • 13:30
    Özbəkistanda təlim-məşq toplanışında olan 19 yaşadək qadın futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi ikinci yoxlama oyununu keçirib.

    "Report" AFFA-ya istinadən xəbər verir ki, millimiz Daşkənddə Özbəkistanın müvafiq yaş qrupundan ibarət yığması ilə qarşılaşıb.

    Görüş meydan sahiblərinin 4:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

    Qeyd edək ki, U-19 ilk yoxlama oyununda 3:2 hesablı qələbə qazanıb.

    Azərbaycan millisi Özbəkistan millisi Təlim-məşq toplanışı Yoxlama oyunu

