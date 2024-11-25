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Səhiyyə Nazirliyinin strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki qurumların sayı artıb

Səhiyyə Nazirliyinin strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki qurumların sayı artıb Səhiyyə Nazirliyinin strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki qurumların siyahısı”nda dəyişiklik edilib.
Daxili siyasət
25 Noyabr , 2024 18:56
Səhiyyə Nazirliyinin strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki qurumların sayı artıb

Səhiyyə Nazirliyinin strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki qurumların siyahısı”nda dəyişiklik edilib.

"Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb.

- Respublika Qan Bankı

    - Respublika Qan Bankının Gəncə bölməsi

    - Respublika Qan Bankının Şəki bölməsi

    - Respublika Qan Bankının Quba bölməsi

    - Respublika Qan Bankının Sumqayıt bölməsi

    - Respublika Qan Bankının Lənkəran bölməsi

    - Respublika Qan Bankının Bərdə bölməsi

    - Respublika Qan Bankının Şirvan bölməsi

    - Respublika Qan Bankının Mingəçevir bölməsi.

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    Rus versiyası В Азербайджане увеличилось число не входящих в структуру Минздрава подведомственных учреждений

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