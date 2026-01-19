Səfərbərlik Xidmətinin rəhbərliyi Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib
Daxili siyasət
- 19 yanvar, 2026
- 15:53
20 Yanvar faciəsinin 36-cı ildönümü ilə əlaqədar Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin (SHXÇDX) rəisi general-mayor Mürsəl İbrahimov və Xidmətin şəxsi heyəti Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib.
Bu barədə "Report"a SHXÇDX-dən məlumat verilib.
Bildirilib ki, Azərbaycanın azadlığı uğrunda canlarından keçən şəhidlərin müqəddəs xatirəsi ehtiramla yad edilib, məzarlarına qərənfillər düzülüb.
Sonra "Əbədi məşəl" abidəsinin önünə əklil qoyulub.
Son xəbərlər
16:28
KİV: Kabildə güclü partlayış olubDigər ölkələr
16:25
Gilas bağlarına subsidiya: Fermerlər bu təşviq mexanizmindən nə qədər yararlana bilir? - ARAŞDIRMAASK
16:25
Rəy
Böyük ola bilməyən "velikoruslar" – Duqin və solovyovların sönmüş ulduzları - ŞƏRHAnalitika
16:24
Yaponiya özünümüdafiə qüvvələri Okinava yaxınlığında Rusiya kəşfiyyat gəmisini aşkarlayıbDigər ölkələr
16:21
Qar voleybolu üzrə Azərbaycan Kuboku keçiriləcəkKomanda
16:20
Müdafiə Nazirliyi və Dövlət Komitəsi birgə tədbirlər planı imzalayıbHərbi
16:18
Foto
DSX-də 20 Yanvar faciəsinin ildönümü ilə əlaqədar anım tədbirləri keçirilibHərbi
16:17
Ötən il Azərbaycanda 590 min tona yaxın karbamid istehsal olunubEnergetika
16:10