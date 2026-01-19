İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    Səfərbərlik Xidmətinin rəhbərliyi Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib

    Daxili siyasət
    19 yanvar, 2026
    15:53
    Səfərbərlik Xidmətinin rəhbərliyi Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib

    20 Yanvar faciəsinin 36-cı ildönümü ilə əlaqədar Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin (SHXÇDX) rəisi general-mayor Mürsəl İbrahimov və Xidmətin şəxsi heyəti Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib.

    Bu barədə "Report"a SHXÇDX-dən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Azərbaycanın azadlığı uğrunda canlarından keçən şəhidlərin müqəddəs xatirəsi ehtiramla yad edilib, məzarlarına qərənfillər düzülüb.

    Sonra "Əbədi məşəl" abidəsinin önünə əklil qoyulub.

