Sabirabadda baş verən yanğın nəticəsində 30 ton ot yanıb
Daxili siyasət
- 03 sentyabr, 2025
- 18:24
Sabirabadın Məmişlər kəndində ot bağlaması ilə dolu yardımçı tikilidə baş verən yanğın söndürülüb.
Fövqəladə Hallar Nazirliyindən "Report"un Aran bürosuna verilən məlumata görə, hadisə zamanı 72 ton ot bağlamasının 30 tonu yanıb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
