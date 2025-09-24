Ramin Məmmədov Cəlilabadda vətəndaşları qəbul edəcək
Daxili siyasət
- 24 sentyabr, 2025
- 10:05
Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Ramin Məmmədov Cəlilabadda vətəndaşları qəbul edəcək.
"Report" xəbər verir ki, qəbulda Cəlilabad, Masallı və Yardımlı rayonlarından olan sakinlər iştirak edə bilərlər.
Qəbul sentyabrın 29-u saat 11:00-da Cəlilabad rayon Heydər Əliyev Mərkəzində keçiriləcək.
Dini Komitənin fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq, qəbula gəlmək istəyən vətəndaşlar Dövlət Komitəsinin Masallı regional bölməsinə müraciət edə bilərlər.
