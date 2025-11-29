İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Radikal və destruktiv fəaliyyətin vaxtında aşkarlanması və qarşısının alınması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir - RƏY

    Daxili siyasət
    • 29 noyabr, 2025
    • 18:03
    Radikal və destruktiv fəaliyyətin vaxtında aşkarlanması və qarşısının alınması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir - RƏY

    Azərbaycanın milli maraqları hər şeydən üstündür və dövlət təhlükəsizliyi dönməz prinsipdir.

    Bunu "Report"a Milli Məclisin deputatı Səbinə Salmanova deyib.

    O qeyd edib ki, regionda baş verə biləcək xarici təsirlər və daxili siyasi təsir cəhdləri fonunda, radikal və destruktiv fəaliyyətin vaxtında aşkarlanması və qarşısının alınması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.

    Onun sözlərinə görə, uzun illər siyasi proseslərdə mühüm rol oynamış və müxtəlif çevrələr üzərindən təsir imkanlarına malik olan Ramiz Mehdiyev, həmçinin radikal mövqedən çıxış edən AXCP kimi qurumlar, ölkənin maraqlarına qarşı yönəlmiş potensial fəaliyyətlər baxımından xüsusi diqqətdə saxlanmalıdır:

    "Hesab edirəm ki, belə qüvvələrin fəaliyyətini vaxtında aşkarlamamaq və qarşısını almamaq dövlət təhlükəsizliyi üçün ciddi riskdir. Hər hansı siyasi qrup və ya şəxs, hansısa motivlə Azərbaycanın milli maraqlarına qarşı hərəkət etmək istəyirsə, onunla bağlı dövlətin hüquqi mexanizmləri çərçivəsində qəti və sərt tədbirlər görüləcək. Bu, yalnız siyasi stabilliyi təmin etmək üçün deyil, həm də Azərbaycanın regional mövqeyini qorumaq üçün həyati vacibdir".

    S.Salmanova bildirib ki, xarici təsirlərə açıq olan, destruktiv və radikal mövqeyi ilə çıxış edən bütün qüvvələr qarşısında dövlət mövqeyi dəyişməz və sərt olacaq:

    "Milli maraqlar güzəşt mövzusu deyil. Dövlətin təhlükəsizliyi hər bir fərd və qurumdan üstündür. Azərbaycanın sabitliyi və gələcəyinə qarşı yönəlmiş hər bir addımın vaxtında və qətiyyətlə qarşısı alınacaq, heç kim milli maraqlarımıza zərər verə bilməz".

