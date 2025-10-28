İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Qırmızı Bazar sakini: Qəsəbədə həyat yenidən canlanacaq

    Daxili siyasət
    • 28 oktyabr, 2025
    • 16:20
    Qırmızı Bazar sakini: Qəsəbədə həyat yenidən canlanacaq

    Qırmızı Bazar qəsəbəsində həyat yenidən canlanacaq.

    Bunu "Report"un Xocavəndə ezam olunan əməkdaşına açıqlamasında Qırmızı Bazar qəsəbə sakini Bəyaz Tağıyeva deyib.

    O, doğulub-böyüdüyü yerlərin dövlət tərəfindən yüksək səviyyədə abadlaşdırıldığını vurğulayıb:

    "İşğaldan azad edildikdən sonra bu ərazilərə gəlmişdim. Bir vaxtlar böyüdüyüm evin tamamilə dağıdıldığının şahidi oldum. Uzun müddət qəhərdən boğula-boğula evin qalıqlarına baxdım. İndi çox şükür ki, dövlətimiz bu yerləri abadlaşdırıb. Evimizi müasir, daha yaraşıqlı şəkildə bərpa ediblər. Qəsəbədə həyat yenidən canlanacaq".

    "Böyük Qayıdış" Xocavənd rayonu Qırmızı Bazar köç

    Son xəbərlər

    16:56

    Sabah Qaraçuxur qəsəbəsində qaz olmayacaq

    Energetika
    16:55

    Ədliyyə naziri Masallıda vətəndaşları qəbul edəcək

    Daxili siyasət
    16:55

    Minatəmizləmə sahəsində Azərbaycan-NATO əməkdaşlığı müzakirə edilib

    Xarici siyasət
    16:52

    Naxçıvanda evdən oğurluq etməkdə şübhəli bilinən qadın saxlanılıb

    Hadisə
    16:51

    Mirzoyan və Floyd Cənubi Qafqazda sülhün bərqərar olması ilə bağlı yeni imkanları müzakirə ediblər

    Region
    16:46
    Foto

    İlham Əliyev Cəbrayılın Şahvəlli kəndində "Şəms" və "Üfüq" Günəş Elektrik stansiyalarının təməlini qoyub

    Daxili siyasət
    16:41

    Muxtar Babayev Paris Sülh Forumunda çıxış edəcək

    COP29
    16:36

    Antonio Quterreş: Dünya iqlimlə mübarizədə öz uğursuzluğunu etiraf etməlidir

    COP29
    16:33

    Azərbaycan Kuboku: 1/8 finala yüksələn daha bir komanda müəyyənləşib - YENİLƏNİB

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti