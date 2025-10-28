Qırmızı Bazar sakini: Qəsəbədə həyat yenidən canlanacaq
Daxili siyasət
- 28 oktyabr, 2025
- 16:20
Qırmızı Bazar qəsəbəsində həyat yenidən canlanacaq.
Bunu "Report"un Xocavəndə ezam olunan əməkdaşına açıqlamasında Qırmızı Bazar qəsəbə sakini Bəyaz Tağıyeva deyib.
O, doğulub-böyüdüyü yerlərin dövlət tərəfindən yüksək səviyyədə abadlaşdırıldığını vurğulayıb:
"İşğaldan azad edildikdən sonra bu ərazilərə gəlmişdim. Bir vaxtlar böyüdüyüm evin tamamilə dağıdıldığının şahidi oldum. Uzun müddət qəhərdən boğula-boğula evin qalıqlarına baxdım. İndi çox şükür ki, dövlətimiz bu yerləri abadlaşdırıb. Evimizi müasir, daha yaraşıqlı şəkildə bərpa ediblər. Qəsəbədə həyat yenidən canlanacaq".
