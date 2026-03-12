QHT Agentliyi və Qarabağ Dirçəliş Fondunun birgə keçirdiyi qrant müsabiqəsinin nəticələri açıqlanıb
- 12 mart, 2026
- 15:15
Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına (QHT) Dövlət Dəstəyi Agentliyi və Qarabağ Dirçəliş Fondunun "Mina Və Partlamamış Hərbi Sursatlar Probleminə Dair Təşəbbüslər" qrant müsabiqəsinin nəticələri elan olunub.
Bu barədə "Report"a agentlikdən məlumat verilib.
Qaliblərin siyahısı ilə buradan tanış ola bilərsiniz.
