İlham Əliyev Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Qazaxıstan
    İlham Əliyev Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Qazaxıstan

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Paşinyan azərbaycanlıların qayıdacağı "yeni Ermənistan"ı qurmalıdır

    Daxili siyasət
    • 05 sentyabr, 2025
    • 00:12
    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Paşinyan azərbaycanlıların qayıdacağı yeni Ermənistanı qurmalıdır

    Qərbi Azərbaycan Xronikası layihəsi çərçivəsində növbəti analitik süjet hazırlanıb.

    "Report" xəbər verir ki, "Qərbi Azərbaycan məsələsi Bakının gündəmindən çıxmayıb" adlı süjetdə bu il avqustun 8-də Prezident İlham Əliyev, ABŞ Prezidenti Donald Tramp və Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyanın Vaşinqtonda keçirilən görüşündən və əldə olunan razılaşmalardan bəhs olunur.

    Bildirilir ki, bu görüş tarixi əhəmiyyətə malikdir: "Vaşinqton razılaşmasında ən mühüm məqam Azərbaycanın Ermənistan qarşısında irəli sürdüyü bütün tələblərin qəbul edilməsidir. Bu, imzalanan Birgə Bəyannamədə öz əksini tapır".

    Qeyd olunur ki, yekun sülh sazişinin imzalanması üçün Ermənistan Konstitusiyasının dəyişdirilməsi, Zəngəzur dəhlizinin açılması zəruridir.

    Vurğulanır ki, Ermənistan sülh sazişinin önündəki əsas maneə olan Konstitusiya dəyişikliyini gələn il həll etməyi planlaşdırır.

    Xatırladaq ki, Qərbi Azərbaycan Xronikası layihəsinin məqsədi tarixi qədim torpaqlarımızın adının yaşadılması, tanıdılması, həmçinin azərbaycanlıların ermənilər tərəfindən deportasiyaya məruz qoyulması, həmin ərazilərdə mövcud olmuş, lakin adı silinən toponimlərin, saysız-hesabsız yeraltı və yerüstü maddi mədəniyyət nümunələri – qədim yaşayış məskənləri, nekropollar, kurqanlar, qala, saray və istehkam qalıqları, karvansaralar, körpülər, qəbirüstü sənduqələr, at-qoç heykəlləri, məbəd, kilsə, məscid, pir və ocaqların üzə çıxarılması, həmin ərazinin təmiz oğuz-türk məskənləri olduğunu təsdiq edən faktların dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasıdır.

    Süjet sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Elçin Əlibəylinin təqdimatında sentyabrın 4-də saat 20:30-da Baku Tv-nin efirində və saat 21:30-da YouTube kanalında yayımlanıb.

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Paşinyan azərbaycanlıların qayıdacağı "yeni Ermənistan"ı qurmalıdır

    Qərbi Azərbaycan Xronikası İlham Əliyev Qərbi Azərbaycan

    Son xəbərlər

    00:24

    Kanadada bıçaqlı hücum nəticəsində bir nəfər ölüb, səkkiz nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    00:12
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Paşinyan azərbaycanlıların qayıdacağı "yeni Ermənistan"ı qurmalıdır

    Daxili siyasət
    23:46

    Kallas Ukraynada "Danimarka Qaçqınlar Şurası"na edilən hücumları pisləyib

    Digər
    23:38

    KİV: ABŞ Rusiya ilə həmsərhəd ölkələr üçün bir sıra yardım proqramlarından imtina edəcək

    Digər ölkələr
    23:18

    Hindistanın Pəncab əyalətində daşqınlar 43 nəfərin həyatına son qoyub

    Digər ölkələr
    23:01

    Bild: Avropa liderləri Trampla söhbətdən narazı qalıblar

    Digər ölkələr
    22:49

    Zelenski: Biz ABŞ-yə Ukrayna səmasını qorumaq üçün xüsusi format təklif etdik

    Digər ölkələr
    22:44

    ABŞ Ekvadorda qoşun yerləşdirməyi nəzərdən keçirir

    Digər ölkələr
    22:39
    Foto

    Azərbaycan millisi İslandiya ilə oyunöncəsi son məşqinə çıxıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti