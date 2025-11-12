İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları

    Prezident İlham Əliyev 12 Noyabr - Konstitusiya Günü ilə bağlı paylaşım edib

    Daxili siyasət
    • 12 noyabr, 2025
    • 09:04
    Prezident İlham Əliyev 12 Noyabr - Konstitusiya Günü ilə bağlı paylaşım edib

    Prezident İlham Əliyev 12 Noyabr - Konstitusiya Günü ilə bağlı paylaşım edib.

    "Report" paylaşımı təqdim edir:

    prezident İlham Əliyev Konstitusiya Günü
    Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю 12 ноября - Дня Конституции
    President Ilham Aliyev shares post on November 12 – Constitution Day

    Son xəbərlər

    10:11

    ADB: Dünya ölkələri cari çağırışları nəzərə almaqla KOB strategiyasını təshih edir

    Biznes
    10:07

    Kamran Əliyev: Beynəlxalq tərəfdaşlarla kibertəhdidlərə qarşı mübarizədə zəruri tədbirlər görülür

    Hadisə
    10:05

    "Ekolizinq" nizamnamə kapitalını 10 dəfə azaldır

    Biznes
    10:04

    Orxan Məmmədov: "Azərbaycanda heç bir kiçik biznes geridə qalmamalıdır"

    Biznes
    10:03

    Azərbaycan XİN Polşanı təbrik edib

    Xarici siyasət
    10:01

    Abşeronda üzərinə mərmər daşı düşən kişi ölüb

    Hadisə
    10:00

    Azərbaycan klubu Çelenc Kubokunda ilk matçına bu gün çıxacaq

    Komanda
    09:59

    Bakıda hamamda yıxılan 86 yaşlı qadın ölüb

    Hadisə
    09:55

    Bu ilin 10 ayında 78 stomatoloji klinikada yoxlama keçirilib, 72-də nöqsanlar aşkarlanıb

    Sağlamlıq
    Bütün Xəbər Lenti