    Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю 12 ноября - Дня Конституции

    Внутренняя политика
    • 12 ноября, 2025
    • 09:07
    Президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю 12 ноября - Дня Конституции Азербайджанской Республики.

    Report представляет публикацию:

    президент Ильхам Алиев публикация в соцсетях
    Prezident İlham Əliyev 12 Noyabr - Konstitusiya Günü ilə bağlı paylaşım edib
    President Ilham Aliyev shares post on November 12 – Constitution Day

    Последние новости

    13:18

    В Грузии нашли тела 18 из 20 турецких военных, погибших при крушении самолета

    В регионе
    13:18

    Пашинян объяснил почему раньше Армении отказывали продавать оружие

    В регионе
    13:17

    Назначен новый глава Исполнительной власти Насиминского района

    Другие
    13:16
    Фото

    Закир Гасанов посетил Командование ЕС в Боснии и Герцеговине

    Армия
    13:14

    Счетная палата предложила внести изменения в закон "О бюджетной системе"

    Финансы
    13:13

    Молдова утвердила денонсацию ряда соглашений в рамках СНГ

    Другие страны
    13:03

    Замминистра: Экономический рост в Азербайджане полностью формируется за счет ненефтяного сектора

    Финансы
    12:57

    Папуашвили: ЕК выбирает не диалог с Грузией, а конфронтацию

    В регионе
    12:54

    Президент Ильхам Алиев сменил полномочного представителя в Нахчыване

    Внутренняя политика
