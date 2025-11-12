Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю 12 ноября - Дня Конституции
Внутренняя политика
- 12 ноября, 2025
- 09:07
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю 12 ноября - Дня Конституции Азербайджанской Республики.
Report представляет публикацию:
12 Noyabr - Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Günü pic.twitter.com/ySNPaL1YWQ— İlham Əliyev (@azpresident) November 12, 2025
