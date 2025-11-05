İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Prezident Bakı Metropoliteni əməkdaşlarını təltif edib

    • 05 noyabr, 2025
    • 13:23
    Prezident Bakı Metropoliteni əməkdaşlarını təltif edib
    İlham Əliyev

    Prezident İlham Əliyev Bakı Metropoliteni əməkdaşlarının təltif edilməsi haqqında Sərəncam imzalayıb.

    "Report"un məlumatına görə, sənəddə deyilir:

    "Bakı Metropoliteninin inkişafında əldə etdikləri yüksək nailiyyətlərə və hərəkətin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi sahəsində səmərəli fəaliyyətinə görə aşağıdakı şəxslər təltif edilsinlər:

    3-cü dərəcəli "Əmək" ordeni ilə

    İsmayılov Elçin Əlpaşa oğlu

    "Tərəqqi" medalı ilə

    Aslanov Aslan Məmmədəli oğlu

    Bayramov Rizvan Fərmayıl oğlu

    Heydərov Mehman Səfiyar oğlu

    İbrahimov Əliqismət Sərdər oğlu

    Kazımov Sənan Məsim oğlu

    Məmmədov Bəxtiyar Miryusif oğlu

    Məmmədov Tural Cavanşir oğlu

    Yusubov Namiq Nəsrullah oğlu

    Zamanov Anar Arif oğlu.

    Президент Ильхам Алиев наградил работников Бакинского метрополитена

