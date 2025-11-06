İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Polis Akademiyasının kursantları  "Zəfər təntənəsi" kompozisiyasını təqdim ediblər

    Daxili siyasət
    • 06 noyabr, 2025
    • 16:15
    Polis Akademiyasının kursantları  Zəfər təntənəsi kompozisiyasını təqdim ediblər

    Polis Akademiyasının kursantları 8 Noyabr – Zəfər Günü münasibətilə "Zəfər təntənəsi" adlı kompozisiya təqdim ediblər.

    "Report"un məlumatına görə, kompozisiyada Vətən müharibəsində qazanılmış möhtəşəm Qələbə, qəhrəman şəhidlərimizin əziz xatirəsi və Azərbaycan xalqının tarixi salnaməsi yüksək vətənpərvərlik ruhunda əks olunub.

    Kursantlar ifalarında "Vətən marşı"nı səsləndirərək həm Zəfər Gününün qürurunu, həm də dövlətə və xalqa sədaqət andlarını nümayiş etdiriblər.

    Polis Akademiyasının kursantları  "Zəfər təntənəsi" kompozisiyasını təqdim ediblər

