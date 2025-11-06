Polis Akademiyasının kursantları "Zəfər təntənəsi" kompozisiyasını təqdim ediblər
Daxili siyasət
- 06 noyabr, 2025
- 16:15
Polis Akademiyasının kursantları 8 Noyabr – Zəfər Günü münasibətilə "Zəfər təntənəsi" adlı kompozisiya təqdim ediblər.
"Report"un məlumatına görə, kompozisiyada Vətən müharibəsində qazanılmış möhtəşəm Qələbə, qəhrəman şəhidlərimizin əziz xatirəsi və Azərbaycan xalqının tarixi salnaməsi yüksək vətənpərvərlik ruhunda əks olunub.
Kursantlar ifalarında "Vətən marşı"nı səsləndirərək həm Zəfər Gününün qürurunu, həm də dövlətə və xalqa sədaqət andlarını nümayiş etdiriblər.
