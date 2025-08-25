Haqqımızda

Ötən həftə 1459,4 ha ərazi minalardan təmizlənib

Ötən həftə 1459,4 ha ərazi minalardan təmizlənib Azad olunan ərazilərdə avqustun 18-dən 24-nə qədər 21 tank əleyhinə mina, 124 piyada əleyhinə mina, 417 partlamamış hərbi sursat (PHS) aşkarlanıb və zərərsizləşdirilib.
25 avqust 2025
Ötən həftə 1459,4 ha ərazi minalardan təmizlənib

Azad olunan ərazilərdə avqustun 18-dən 24-nə qədər 21 tank əleyhinə mina, 124 piyada əleyhinə mina, 417 partlamamış hərbi sursat (PHS) aşkarlanıb və zərərsizləşdirilib.

"Report"un xəbərinə görə, bu barədə Azərbaycan Minatəmizləmə Agentliyinin (ANAMA) azad edilmiş ərazilərdə həyata keçirilən humanitar minatəmizləmə əməliyyatları ilə bağlı həftəlik məlumatında deyilir.

Məlumata əsasən, 1459,4 hektar ərazi minalardan təmizlənib.

Qeyd edək ki, minatəmizləmə əməliyyatlarını ANAMA, Müdafiə Nazirliyi, Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) və Dövlət Sərhəd Xidməti (DSX) və dörd özəl şirkət Tərtər, Ağdərə, Kəlbəcər, Ağdam, Xocalı, Xankəndi, Şuşa, Xocavənd, Laçın, Füzuli, Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan ərazilərində, o cümlədən Qazax rayonunun işğaldan azad edilmiş Bağanıs Ayrım, Aşağı Əskipara, Xeyrımlı, Qızılhacılı kəndlərində həyata keçirib.

