    Daxili siyasət
    • 28 sentyabr, 2025
    • 10:29
    "İnformasiya əldə etmək haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununun təbliği və müvafiq hüquqla bağlı nəzəri biliklərin və məlumatlılığın artırılması məqsədilə Ombudsman Aparatı tərəfindən informasiya əldə etmək hüququ ilə bağlı videoçarx hazırlanıb.

    Aparatdan "Report"a verilən məlumata görə, videoçarxda "İnformasiya əldə etmək haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunundan irəli gələn müddəalar, informasiya sahiblərinin vəzifələri, informasiya sorğusu, onun icra müddəti, informasiya əldə etmək hüququnun pozulmasına dair şikayətə baxılmasının xüsusiyyətləri haqqında və Ombudsmanın müvafiq protokol tərtib etmək səlahiyyətlərini əks etdirən məlumatlara yer verilib.

    Qeyd edək ki, 28 sentyabr Ümumdünya İnformasiya Əldə Etmək Azadlığı günüdür. Bu gün 2015-ci il noyabrın 17-də Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatı (UNESCO) tərəfindən təsis edilib.

    İnformasiya əldə etmək hüququnun müdafiəsi və təmini Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə Müvəkkilinin (Ombudsmanın) Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasında və ölkənin tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdə təsbit olunmuş insan hüquqları və azadlıqlarının müdafiəsi sahəsində fəaliyyətinin prioritet istiqamətlərindəndir.

    "Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkili (ombudsman) haqqında" Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanununa uyğun olaraq, Müvəkkil dövlət orqanlarının, bələdiyyələrin, publik hüquqi şəxslərin, onların vəzifəli şəxslərinin "İnformasiya əldə etmək haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tələblərindən irəli gələn vəzifələri yerinə yetirməsinə nəzarəti həyata keçirir.

    Аппаратом омбудсмена подготовлен видеоролик о праве на получение информации

