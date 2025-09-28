Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти
    Аппаратом омбудсмена подготовлен видеоролик о праве на получение информации

    Внутренняя политика
    • 28 сентября, 2025
    • 10:36
    Аппаратом омбудсмена подготовлен видеоролик о праве на получение информации

    С целью популяризации Закона Азербайджанской Республики "О получении информации" и повышения теоретических знаний и информированности о данном праве Аппаратом омбудсмена был подготовлен видеоролик.

    Как сообщает Report со ссылкой на Аппарат, в видеоролике отражены положения, вытекающие из Закона Азербайджанской Республики "О получении информации", обязанности владельцев информации, порядок подачи информационного запроса, сроки его исполнения, особенности рассмотрения жалоб на нарушение права на получение информации, а также полномочия омбудсмена по составлению соответствующего протокола.

    Отметим, что 28 сентября отмечается Всемирный день свободы доступа к информации. Этот день был учреждён 17 ноября 2015 года Организацией Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

    Защита и обеспечение права на получение информации является одним из приоритетных направлений деятельности Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики в сфере защиты прав и свобод, закреплённых в Конституции Азербайджана и международных договорах, стороной которых является страна.

    Согласно Конституционному закону Азербайджанской Республики "Об уполномоченном по правам человека (омбудсмене)", омбудсмен осуществляет контроль за исполнением государственными органами, муниципалитетами, публично-правовыми лицами и их должностными лицами обязанностей, вытекающих из требований Закона Азербайджанской Республики "О получении информации".

