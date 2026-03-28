    NİİM: Yağışa görə svetoforlar və onların idarəetmə qurğuları fasiləsiz diqqətdə saxlanılır

    Hazırda davam edən intensiv yağıntı ilə əlaqədar paytaxtda svetoforlar və onların idarəetmə qurğuları fasiləsiz olaraq diqqətdə saxlanılır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzinin (NİİM) məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, hava şəraiti səbəbindən yaranan texniki problemlər həll edilir, nəqliyyat vasitələrinin rahat hərəkəti üçün yol polisi ilə birgə informasiya mübadiləsi aparılır:

    "Yol hərəkəti iştirakçılarının təhlükəsiz hərəkəti və operativliyin təmin edilməsi məqsədilə vətəndaşlardan xahiş edilir ki, paytaxt ərazisində yerləşən svetoforlarda hər hansı problemlə rastlaşdıqda DİN-in Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzinin 24 saat rejimində çalışan +994 12 404 41 22 telefon nömrəsinə məlumat versinlər.

    Bununla yanaşı, yollarda svetoforlar hansısa səbəbdən işləmədikdə və ya nizamlayıcı olmadıqda, yolayrıcı nizamlanmayan hesab olunur. Bu zaman sürücülər "Yol hərəkəti haqqında" qanunun 77-ci maddəsini əsas götürərək yollarına davam etməlidirlər".

    15:00

    Xaçmazda intensiv yağışlar nəticəsində evlərə su dolub, 22 nəfər təxliyə edilib

    Hadisə
    14:47

    Ermənistanda güclü yağışlar yollarda uçqunlara səbəb olub

    Region
    14:37

    AFFA-nın bayrağı altında keçirilən çempionat oyunları təxirə salınıb

    Futbol
    14:35

    Azərbaycanın sənaye müəssisələrinin kərə yağı ehtiyatı 3 dəfə artıb

    Sənaye
    14:30

    IDF: "Hizbullah"ın Beyrutdakı bölməsinin iki yüksək vəzifəli nümayəndəsi öldürülüb

    Digər ölkələr
    14:27

    Şərif və Pezeşkian Yaxın Şərqdəki vəziyyəti müzakirə ediblər

    Digər ölkələr
    14:20

    Azərbaycan taekvondoçusu Hüseyn Novruzov "Türkiye Open"də qızıl medal qazanıb

    İdman
    14:09

    Naxçıvanda bayram günlərində 12 nəfər qidadan zəhərlənib

    Hadisə
    14:08

    ADSEA: Respublikanın əksər çaylarında sululuq artıb

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti