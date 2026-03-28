ЦИУТ: Светофоры в Баку находятся под непрерывным контролем из‑за дождей

В связи с продолжающимися интенсивными осадками в столице светофоры и системы их управления находятся под постоянным контролем.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ), возникающие технические неполадки устраняются в оперативном порядке. Для обеспечения безопасного и комфортного движения транспорта также ведется постоянный обмен информацией с дорожной полицией.

В центре призвали граждан при обнаружении проблем со светофорами незамедлительно сообщать об этом по круглосуточному телефону ЦИУТ: +994 12 404 41 22.

В ЦИУТ подчеркнули, что принимаются все необходимые меры для оперативного устранения последствий неблагоприятных погодных условий и обеспечения безопасности участников дорожного движения.