ЦИУТ: Светофоры в Баку находятся под непрерывным контролем из‑за дождей
Внутренняя политика
- 28 марта, 2026
- 15:30
В связи с продолжающимися интенсивными осадками в столице светофоры и системы их управления находятся под постоянным контролем.
Как сообщает Report со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ), возникающие технические неполадки устраняются в оперативном порядке. Для обеспечения безопасного и комфортного движения транспорта также ведется постоянный обмен информацией с дорожной полицией.
В центре призвали граждан при обнаружении проблем со светофорами незамедлительно сообщать об этом по круглосуточному телефону ЦИУТ: +994 12 404 41 22.
В ЦИУТ подчеркнули, что принимаются все необходимые меры для оперативного устранения последствий неблагоприятных погодных условий и обеспечения безопасности участников дорожного движения.
Последние новости
