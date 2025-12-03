Nazirlik rəsmisi: 3D formatlı topoqrafik xəritələr rəqəmsal şəkildə güc strukturlarına təqdim olunur

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Daxili siyasət
    • 03 dekabr, 2025
    • 11:42
    3D formatlı topoqrafik xəritələr rəqəmsal şəkildə ölkənin əsas güc strukturlarına təqdim olunur.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi (ETSN) Geodeziya və Kartoqrafiya Agentliyinin İdarə heyətinin sədri Nazir İsmayılov jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    O qeyd edib ki, sistemlərdə 3D formatlı topoqrafik xəritələr rəqəmsal şəkildə hazırlanaraq Azərbaycanın əsas güc strukturlarına təqdim olunur:

    "Xəritələrin təkmilləşdirilməsi üzrə işlər mütəmadi olaraq davam etdirilir".

