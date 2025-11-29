Müxtəlif dövrlərdə xəstəliklə bağlı əsgərlikdən möhlət alanlar yenidən yoxlanılır - EKSKLÜZİV
Daxili siyasət
- 29 noyabr, 2025
- 10:48
Müxtəlif illərdə hərbi xidmətə çağırışla bağlı möhlət hüququ alan şəxslərin sağlamlıq vəziyyəti yenidən yoxlanılır.
"Report" xəbər verir ki, bunu Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin Təşkilati Nəzarət Baş İdarəsinin rəisi, polkovnik Əziz Hidayev vətəndaş cəmiyyətinin üzvləri ilə görüşü zamanı deyib.
O bildirib ki, son bir il ərzində müxtəlif dövrlər üzrə hərbi xidmət çağırışla bağlı müəyyən xəstəliklərlə bağlı möhlət hüququ alan şəxslər arasında təkrar yoxlanışdan sonra səhhətində ciddi problem aşkarlanmayanlar hərbi xidmətə cəlb olunur.
