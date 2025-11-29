В Азербайджане лица, получившие отсрочку от армии по болезни, проходят повторное обследование - ЭКСКЛЮЗИВ
Внутренняя политика
- 29 ноября, 2025
- 11:05
Состояние здоровья лиц, получивших право на отсрочку от призыва на военную службу в разные годы, проходит повторную проверку.
Как сообщает Report, об этом заявил начальник Главного управления организационного надзора Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу, полковник Азиз Хидаев во время встречи с представителями гражданского общества.
Он отметил, что за последний год среди граждан, получивших отсрочку от призыва на военную службу в разные периоды по состоянию здоровья, проведено повторное обследование. По его словам, те, у кого не выявлены серьезные проблемы со здоровьем, направляются для прохождения военной службы.
