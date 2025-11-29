Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    В Азербайджане лица, получившие отсрочку от армии по болезни, проходят повторное обследование - ЭКСКЛЮЗИВ

    Внутренняя политика
    • 29 ноября, 2025
    • 11:05
    В Азербайджане лица, получившие отсрочку от армии по болезни, проходят повторное обследование - ЭКСКЛЮЗИВ

    Состояние здоровья лиц, получивших право на отсрочку от призыва на военную службу в разные годы, проходит повторную проверку.

    Как сообщает Report, об этом заявил начальник Главного управления организационного надзора Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу, полковник Азиз Хидаев во время встречи с представителями гражданского общества.

    Он отметил, что за последний год среди граждан, получивших отсрочку от призыва на военную службу в разные периоды по состоянию здоровья, проведено повторное обследование. По его словам, те, у кого не выявлены серьезные проблемы со здоровьем, направляются для прохождения военной службы.

    армия отсрочка здоровье медобследование призыв на военную службу
    Müxtəlif dövrlərdə xəstəliklə bağlı əsgərlikdən möhlət alanlar yenidən yoxlanılır - EKSKLÜZİV
    Elvis

    Последние новости

    11:30

    В Турции проведена операция против FETÖ, задержано более 90 подозреваемых

    В регионе
    11:27
    Фото

    МЧС провело командно-штабные учения в Нахчыване

    Внутренняя политика
    11:16

    В Азербайджане 51 новый исторический объект взят под госохрану

    Внутренняя политика
    11:05

    В Азербайджане лица, получившие отсрочку от армии по болезни, проходят повторное обследование - ЭКСКЛЮЗИВ

    Внутренняя политика
    10:53

    Азербайджанская нефть продолжает дорожать

    Энергетика
    10:52

    Житель Самуха погиб от удара электрическим током в Гяндже

    Происшествия
    10:44

    СМИ: Умеров и Кислица уже отправились во Флориду на переговоры с Уиткоффом

    Другие страны
    10:38

    На Урале опрокинулся автобус с детской футбольной командой

    Другие страны
    10:35

    МВД: В Азербайджане за сутки раскрыто около 40 преступлений

    Происшествия
    Лента новостей