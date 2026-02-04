İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü

    Mürsəl İbrahimov Abşeron rayonunda vətəndaş qəbulu keçirəcək

    Daxili siyasət
    • 04 fevral, 2026
    • 10:28
    Mürsəl İbrahimov Abşeron rayonunda vətəndaş qəbulu keçirəcək

    Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin (SHXÇDX) rəisi general-mayor Mürsəl İbrahimov Abşeron rayonunda yerləşən Heydər Əliyev Mərkəzində vətəndaş qəbulu keçirəcək.

    Bu barədə "Report"a qurumdan məlumat verilib.

    Bildirilib ki, fevralın 20-si saat 10:00-a planlaşdırılan qəbulda Sumqayıt, Abşeron, Xızı, Cəbrayıl, Qubadlı, Şuşa və Zəngilan şəhər və rayonlarında qeydiyyatda olan vətəndaşlar iştirak edəcəklər.

    Qəbula yazılmaq istəyən vətəndaşların fevralın 16-dək SHXÇDX-nın adları qeyd olunan struktur bölmələrinə, həmçinin rəsmi elektron poçt ünvanına ([email protected]) müraciət edərək qeydiyyatdan keçmələri və qəbula gələrkən şəxsiyyətlərini təsdiq edən sənədləri özləri ilə gətirmələri zəruridir.

    Mürsəl İbrahimov Vətəndaş qəbulu Abşeron Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidməti

    Son xəbərlər

    10:45

    9-cu siniflərin buraxılış imtahanının şəhər və rayonlar üzrə keçirilmə qrafiki açıqlanıb

    Elm və təhsil
    10:44

    "Zirə"nin futbolçusu I Liqa klubuna keçib

    Futbol
    10:44

    Azərbaycanın dövriyyədə olan avrobondlarının ümumi dəyəri dəyişməyib

    Maliyyə
    10:38

    Azərbaycanın dövlət zəmanətli borcunun tərkibi açıqlanıb

    Maliyyə
    10:37
    Foto

    Yasamaldakı yanacaqdoldurma məntəqəsində pozuntu aşkarlanıb

    Hadisə
    10:35

    Azərbaycan millisinin sabiq üzvü Finlandiya millisindən təklif alıb

    Futbol
    10:35

    Azərbaycanın daxili dövlət borcunun yeni tərkibi açıqlanıb

    Maliyyə
    10:33
    Foto
    Video

    Əbu-Dabidə İlham Əliyev və Nikol Paşinyan arasında geniş tərkibdə görüş keçirilib - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    10:30

    Azərbaycanın xarici dövlət borcunun yeni tərkibi açıqlanıb

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti