Mürsəl İbrahimov Abşeron rayonunda vətəndaş qəbulu keçirəcək
Daxili siyasət
- 04 fevral, 2026
- 10:28
Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin (SHXÇDX) rəisi general-mayor Mürsəl İbrahimov Abşeron rayonunda yerləşən Heydər Əliyev Mərkəzində vətəndaş qəbulu keçirəcək.
Bu barədə "Report"a qurumdan məlumat verilib.
Bildirilib ki, fevralın 20-si saat 10:00-a planlaşdırılan qəbulda Sumqayıt, Abşeron, Xızı, Cəbrayıl, Qubadlı, Şuşa və Zəngilan şəhər və rayonlarında qeydiyyatda olan vətəndaşlar iştirak edəcəklər.
Qəbula yazılmaq istəyən vətəndaşların fevralın 16-dək SHXÇDX-nın adları qeyd olunan struktur bölmələrinə, həmçinin rəsmi elektron poçt ünvanına ([email protected]) müraciət edərək qeydiyyatdan keçmələri və qəbula gələrkən şəxsiyyətlərini təsdiq edən sənədləri özləri ilə gətirmələri zəruridir.
