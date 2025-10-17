İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu

    Məlahət İbrahimqızı: Dövlət başçısına xəyanət edən hər kəs, eləcə də Ramiz Mehdiyev qanun qarşısında cavab verəcək

    Daxili siyasət
    • 17 oktyabr, 2025
    • 11:26
    Məlahət İbrahimqızı: Dövlət başçısına xəyanət edən hər kəs, eləcə də Ramiz Mehdiyev qanun qarşısında cavab verəcək

    Azərbaycan xalqı çox gözəl bilir ki, Ramiz Mehdiyev kimi yüzlərlə cılız və hakimiyyət hərisləri olsa belə iki yüz illik dünya erməniliyini, erməni lobbisini və işğalçı Ermənistanın arxasında dayanan super gücləri 44 gün ərzində məğlub edən Müzəffər Ali Baş Komandanımızın dəmir yumruğu qarşısında çox acizdirlər.

    "Report"un məlumatına görə, bunu deputat Məlahət İbrahimqızı Milli Məclisin bu gün keçirilən plenar iclasında çıxış edərkən deyib.

    O qeyd edib ki, Azərbaycan xalqı hətta ölkənin ən çətin günlərində, 1994 və 1995-ci illərdə baş verən dövlət çevrilişlərində belə Ulu Öndərimiz Heydər Əliyevin ətrafında sarsılmaz birlik numayiş etdirib:

    "Dövlət çevrilişinə cəhd edən, hakimiyyəti zorla ələ keçirmək istəyən bu cinayətkar qüvvələr öz çirkli əməlləri ilə həm də dövlətimizin qurucusu, bütün həyatını Azərbaycan xalqının rifahına və dövlət müstəqilliyimizin sarsılmazlığına xidmət etmiş Heydər Əliyevə, Azərbaycan xalqını dünyada qalib xalq kimi tanıdan və beynəlxalq aləmdə dövlətimizə böyük imic qazandıran İlham Əliyevə və azadlığımız, müstəqilliyimiz, ərazi bütövlüyümüz və suverenliyimiz uğrunda canlarından keçmiş əziz şəhidlərimizin ruhuna qarşı xəyanətdir".

    Deputat bəyan edib ki, Azərbaycan xalqı, gələcək nəsillər bu xəyanəti heç vaxt bağışlamayacaq:

    "Şübhəsiz ki, kimliyindən və tutduğu mövqedən asılı olmayaraq, dövlətçiliyimizə, dövlət başçısına xəyanət edən hər kəs, eləcə də Ramiz Mehdiyev və onun silahdaşları qanun qarşısında cavab verəcək. Azərbaycan xalqı və ictimaiyyəti öz dövlətinə və Prezidentinə inanır, güvənir və hər zaman onun ətrafında sarsılmaz birlik nümayiş etdirir və bu birlik belə də davam edəcək".

    Ramiz Mehdiyev Milli Məclis Məlahət İbrahimqızı

    Son xəbərlər

    11:57

    Azərbaycanın çimərlik güləşçiləri Dünya Seriyasının final mərhələsində iştirak edəcəklər

    Fərdi
    11:55

    Təbrizli iş adamları Qarabağda quruculuq işlərində iştirak edə bilər

    İnfrastruktur
    11:54

    Kişineu aeroportunda sərnişinin baqajında partlayıcı maddə aşkarlanıb

    Digər ölkələr
    11:53

    Ukrayna ABŞ-dən HHM sistemləri, raketlər, "F-16" təyyarələri istəyir

    Digər ölkələr
    11:52

    Parlament "Dəniz Naviqasiya Avadanlıqları üzrə Beynəlxalq Təşkilat haqqında Konvensiya"ya qoşulmağı təsdiqləyib

    Milli Məclis
    11:51

    Bakı ilə Təbriz arasında qardaş şəhər əməkdaşlığı müzakirə olunur

    İnfrastruktur
    11:48

    MM Azərbaycanla BƏƏ arasındakı "Hərtərəfli İqtisadi Tərəfdaşlıq Sazişi"ni ratifikasiya edib

    Milli Məclis
    11:47

    DİN əməliyyat keçirib, Yasamaldakı silahlı insidentlə bağlı iki nəfər saxlanılıb

    Hadisə
    11:46

    Azərbaycanın xarici dövlət borcu 5 milyard dollardan aşağı düşüb

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti