Малахет Ибрагимгызы: Каждый предатель государства, включая Рамиза Мехтиева, ответит по закону

Азербайджанский народ прекрасно понимает, что даже сотни таких мелочных и жаждущих власти людей, как Рамиз Мехтиев, бессильны перед железным кулаком нашего победоносного Верховного главнокомандующего, который за 44 дня разгромил двухсотлетнее мировое армянство, армянское лобби и сверхдержавы, стоявшие за оккупационной Арменией.

Как сообщает Report, об этом заявила депутат Малахет Ибрагимгызы на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Она отметила, что азербайджанский народ продемонстрировал нерушимое единство вокруг общенационального лидера Гейдара Алиева даже в самые трудные для страны времена, во время попыток государственных переворотов 1994 и 1995 годов.

"Эти преступные силы, пытавшиеся совершить государственный переворот и насильственно захватить власть, своими грязными действиями совершили предательство против основателя нашего государства Гейдара Алиева, посвятившего всю свою жизнь благополучию азербайджанского народа и укреплению нашей государственной независимости, против Ильхама Алиева, который сделал азербайджанский народ победителем на мировой арене и создал огромный международный авторитет для нашего государства, а также против памяти наших дорогих шехидов, пожертвовавших жизнями ради нашей свободы, независимости, территориальной целостности и суверенитета", - сказала она.

Депутат заявила, что азербайджанский народ и будущие поколения никогда не простят этого предательства.

"Несомненно, независимо от личности и занимаемой должности, каждый, кто предал нашу государственность и главу государства, включая Рамиза Мехтиева и его соратников, ответит перед законом. Азербайджанский народ и общественность верят и доверяют своему государству и президенту, всегда демонстрируют нерушимое единство вокруг него, и это единство будет продолжаться", - подчеркнула Ибрагимгызы.