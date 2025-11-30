Mehriban Vəliyeva: AXCP kimi qurumlar potensial təhlükə mənbəyidir
AXCP kimi təşkilatların xarici siyasi mərkəzlər tərəfindən manipulyasiya olunması riski ölkənin milli təhlükəsizlik gündəliyində hər zaman mövcud olub.
Bunu "Report"a açıqlamasında Milli Məclisin deputatı Mehriban Vəliyeva bildirib.
Onun sözlərinə görə, Rusiyanın Ukrayna ilə müharibəsi bitdikdən sonra regional güc balansında dəyişikliklərin baş verəcəyi və Moskvanın postsovet məkanında təsir imkanlarını yenidən genişləndirməyə çalışacağı siyasi reallıq kimi qiymətləndirilir:
"Qafqaz regionu, xüsusilə də Cənubi Qafqaz, Rusiya üçün tarixi, geosiyasi və təhlükəsizlik baxımından strateji əhəmiyyətə malikdir. Bu baxımdan, bölgədə baş verən proseslərə müdaxilə cəhdlərinin artması ehtimalı kifayət qədər yüksəkdir. Azərbaycanın son illərdə həyata keçirdiyi müstəqil xarici siyasət kursu, xüsusilə 44 günlük müharibədən sonra əldə etdiyi strateji üstünlüklər və suverenliyinin tam bərpası Moskvanın regiondakı ənənəvi təsir alətlərini xeyli zəiflədib. Belə şəraitdə Rusiya təsir dairəsini bərpa etmək üçün birbaşa deyil, dolayı və yerli siyasi qruplar vasitəsilə təsir mexanizmlərini işə sala bilər".
Deputat vurğulayıb ki, bu kontekstdə Azərbaycanın daxili siyasi mühitində zaman-zaman xarici təsirlərə açıq davranış nümayiş etdirdiyi iddia olunan müəyyən qrupların aktivləşdirilməsi istisna edilmir:
"Azərbaycanın siyasi sistemində radikal mövqeləri ilə seçilən, uzun illər boyunca destruktiv fəaliyyətləri ilə gündəmə gəlmiş AXCP kimi qurumların potensial təhlükə mənbəyi kimi dəyərləndirilməsi məhz bu geosiyasi reallığın tərkib hissəsi kimi qiymətləndirilə bilər. Belə təşkilatların xarici siyasi mərkəzlər tərəfindən manipulyasiya olunması riski ölkənin milli təhlükəsizlik gündəliyində hər zaman mövcud olub. Üstəlik, radikal ritorika, qeyri-konstruktiv davranışlar və daxili sabitliyə yönəlmiş çağırışlar bu risklərin daha da dərinləşməsinə zəmin yaradır. Azərbaycan regionda formalaşan yeni siyasi reallıqlar fonunda milli təhlükəsizlik arxitekturasını gücləndirmək, siyasi mühitdə radikallaşma meyillərini minimuma endirmək və xarici müdaxilələrə açıq platformaların qarşısını almaq üçün ardıcıl və sistemli fəaliyyət göstərməkdə davam edir".
O əlavə edib ki, daxili sabitliyin qorunması, ictimai təhlükəsizliyə təhdid yaradan hər hansı qüvvənin neytrallaşdırılması və dövlət institusiyalarına təzyiq imkanlarının aradan qaldırılması bu siyasətin əsas istiqamətlərindəndir:
"Regionda güc balansının dəyişə biləcəyi bir dövrdə Azərbaycanın suverenliyini, siyasi sabitliyini və milli maraqlarını hədəf alacaq hər hansı təhdidin zamanında müəyyən edilməsi və zərərsizləşdirilməsi strateji zərurət olaraq qalır. Dövlətin təhlükəsizlik strukturlarının bu istiqamətdə adekvat tədbirlər görməsi yalnız mövcud təhlükələrin qarşısının alınmasına deyil, həm də uzunmüddətli regional sabitliyin təmin olunmasına xidmət edir. Bu kontekstdə milli maraqlara zidd fəaliyyət potensialı daşıyan hər bir strukturun, o cümlədən radikal siyasi qrupların fəaliyyətinə həssas yanaşılması, mümkün xarici dəstək kanallarının aşkarlanması və qarşısının alınması Azərbaycan dövlətçiliyinin qorunması baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir".