Mədəniyyət xadimlərinə Prezidentin fərdi təqaüdü verilib - SƏRƏNCAM
- 07 may, 2026
- 16:05
Prezident İlham Əliyev Azərbaycan mədəniyyət xadimlərinə Azərbaycan Prezidentinin fərdi təqaüdünün verilməsi haqqında Sərəncam imzalayıb.
"Report" xəbər verir ki, Sərəncama əsasən, Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafında xidmətlərinə görə aşağıdakı şəxslərə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdü verilir:
Abbasov Adil Möhsün oğlu
Bağırova Sənubər Yusufovna
Həkimova Svetlana Calal qızı
Hüseynov Rövşən Maqsud oğlu
Mehdiyev Cahangir Yaqub oğlu
Məlik-Aslanov Ramiz Lütfəli oğlu
Məmmədov Alim Tahir oğlu
Məmmədova Rimma Şahbabayevna
Mustafayev Mustafa Şura oğlu
Nəsirova Hicran Fətəli qızı
Rəhimova Adilə Teymurovna.
Nazirlər Kabineti bu Sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etməlidir.
