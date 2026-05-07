    Mədəniyyət xadimlərinə Prezidentin fərdi təqaüdü verilib - SƏRƏNCAM

    Daxili siyasət
    • 07 may, 2026
    • 16:05
    Prezident İlham Əliyev Azərbaycan mədəniyyət xadimlərinə Azərbaycan Prezidentinin fərdi təqaüdünün verilməsi haqqında Sərəncam imzalayıb.

    "Report" xəbər verir ki, Sərəncama əsasən, Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafında xidmətlərinə görə aşağıdakı şəxslərə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdü verilir:

    Abbasov Adil Möhsün oğlu

    Bağırova Sənubər Yusufovna

    Həkimova Svetlana Calal qızı

    Hüseynov Rövşən Maqsud oğlu

    Mehdiyev Cahangir Yaqub oğlu

    Məlik-Aslanov Ramiz Lütfəli oğlu

    Məmmədov Alim Tahir oğlu

    Məmmədova Rimma Şahbabayevna

    Mustafayev Mustafa Şura oğlu

    Nəsirova Hicran Fətəli qızı

    Rəhimova Adilə Teymurovna.

    Nazirlər Kabineti bu Sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etməlidir.

