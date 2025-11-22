İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi D-8 Media Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi D-8 Media Forumu

    Leyla Əliyeva, Arzu Əliyeva və Alena Əliyeva Lənkəranda fermer təsərrüfatı ilə tanış olublar

    Daxili siyasət
    • 22 noyabr, 2025
    • 10:47
    Leyla Əliyeva, Arzu Əliyeva və Alena Əliyeva Lənkəranda fermer təsərrüfatı ilə tanış olublar

    Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, IDEA İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla Əliyeva, Bakı Media Mərkəzinin rəhbəri Arzu Əliyeva və Alena Əliyeva Lənkəranda "Citrus Valley" fermer təsərrüfatına baxış keçiriblər.

    "Report"un məlumatına görə, təsərrüfatın sahibi Rəftarə Şükürova məlumat verib ki, Azərbaycanın ilk aqro-qastro-eko turizm məkanlarından biri olan "Citrus Valley" yalnız 2024-cü il ərzində 15 mindən çox turist qəbul edib.

    Burada qonaqlar üçün kənd təsərrüfatı proseslərini, xüsusilə meyvə yığımını izləmək, yerli mətbəxin təamlarını dadmaq və onların hazırlanmasını öyrənmək üçün ustad dərslərində iştirak etmək, eləcə də ətraf mühitlə yaxından tanış olmaq imkanı mövcuddur.

    Leyla Əliyeva, Arzu Əliyeva və Alena Əliyeva fermer təsərrüfatında yaradılan şəraitlə yaxından tanış olub, məhsullara baxış keçirib, burada çalışan əməkdaşlarla səmimi söhbət edib və onlara fəaliyyətlərində uğurlar arzulayıblar.

    Sonda təsərrüfatın kollektivi ilə xatirə foto şəkilləri çəkdirilib.

    Heydər Əliyev Fondu Leyla Əliyeva Arzu Əliyeva Alena Əliyeva Lənkəran

    Son xəbərlər

    10:49

    Banqladeşdə zəlzələ nəticəsində 10 nəfər ölüb, 300 nəfər xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    10:47
    Foto

    Leyla Əliyeva, Arzu Əliyeva və Alena Əliyeva Lənkəranda fermer təsərrüfatı ilə tanış olublar

    Daxili siyasət
    10:45

    Azərbaycanda meyvə şirəsi istehsalı cüzi artıb

    ASK
    10:43

    Ermənistan Qara dənizin dibi ilə internet kabeli çəkərkən TRIPP layihəsini nəzərə ala bilər

    Region
    10:32

    BDYPİ: Nasaz nəqliyyat vasitəsi ilə yola çıxmaq qəza riskini artırır

    Daxili siyasət
    10:28

    Şair Arif Buzovnalı vəfat edib

    Ədəbiyyat
    10:17

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı nəqliyyat vasitələri üzrə KASKO sığortası xidmətlərinin təminatçısını dəyişib

    Maliyyə
    10:15

    Bakıda çoxmərtəbəli yaşayış binasında tüstüdən zəhərlənənlərin son durumu açıqlanıb

    Sağlamlıq
    10:11

    UEFA "Qarabağ"la oyundan əvvəl "Napoli"yə xəbərdarlıq edib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti