    Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алена Алиева ознакомились с фермерским хозяйством в Лянкяране

    Внутренняя политика
    • 22 ноября, 2025
    • 11:02
    Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алена Алиева ознакомились с фермерским хозяйством в Лянкяране

    Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева, руководитель Бакинского медиа-центра Арзу Алиева и Алена Алиева посетили фермерское хозяйство Citrus Valley в Лянкяране.

    Как сообщает Report, владелица хозяйства Рафтара Шюкюрова сообщила, что Citrus Valley, являющаяся одним из первых агро-гастро-эко туристических мест Азербайджана, только за 2024 год приняла более 15 тысяч туристов.

    Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алена Алиева ознакомились с созданными в фермерском хозяйстве условиями, побеседовали с работающими здесь сотрудниками.

    В завершение были сделаны памятные фотографии с коллективом хозяйства.

    Лента новостей