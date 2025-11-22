Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алена Алиева ознакомились с фермерским хозяйством в Лянкяране
Внутренняя политика
- 22 ноября, 2025
- 11:02
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева, руководитель Бакинского медиа-центра Арзу Алиева и Алена Алиева посетили фермерское хозяйство Citrus Valley в Лянкяране.
Как сообщает Report, владелица хозяйства Рафтара Шюкюрова сообщила, что Citrus Valley, являющаяся одним из первых агро-гастро-эко туристических мест Азербайджана, только за 2024 год приняла более 15 тысяч туристов.
Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алена Алиева ознакомились с созданными в фермерском хозяйстве условиями, побеседовали с работающими здесь сотрудниками.
В завершение были сделаны памятные фотографии с коллективом хозяйства.
