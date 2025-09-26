Lənkəranda dövlət-din münasibətlərinə dair regional konfrans keçiriləcək
- 26 sentyabr, 2025
- 11:09
Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin təşkilatçılığı ilə sentyabrın 30-da Lənkəranda "Dövlət-din münasibətləri və müasir çağırışlar" mövzusunda regional konfrans keçiriləcək.
Bu barədə "Report"a dövlət komitəsindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, tədbirdə Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi və Lənkəran Şəhər İcra Hakimiyyətinin rəhbərliyi, hüquq-mühafizə orqanlarının nümayəndələri, ilahiyyatçılar, həmçinin din xadimləri, dini icma sədrləri iştirak edəcəklər.
Konfransda dini maarifləndirmə işinin əhəmiyyəti, bu sahədə mövcud ənənələrin qorunub saxlanılması və müasir dövrün tələblərinə uyğun yeni yanaşmaların tətbiqi məsələləri müzakirə ediləcək. Vəhdət və həmrəylik prinsiplərinin mənəvi dəyərlərimizin ayrılmaz tərkib hissəsi olaraq qorunması, eyni zamanda bu dəyərlərin təbliği ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılacaq.