    В Лянкяране пройдет конференция по государственно-религиозным отношениям

    Внутренняя политика
    • 26 сентября, 2025
    • 11:39
    В Лянкяране пройдет конференция по государственно-религиозным отношениям

    По инициативе Государственного комитета по работе с религиозными организациями 30 сентября в Лянкяране пройдет региональная конференция на тему "Государственно-религиозные отношения и современные вызовы".

    Об этом Report сообщили в Госкомитете.

    Было отмечено, что в мероприятии примут участие руководство Госкомитета и Исполнительной власти города Лянкяран, представители правоохранительных органов, теологи, а также религиозные деятели, председатели религиозных общин.

    На конференции будут обсуждаться важность религиозного просвещения, сохранение существующих традиций в этой сфере и вопросы применения новых подходов в соответствии с требованиями современного периода. Состоится обмен мнениями о сохранении принципов единства и солидарности как неотъемлемой части наших духовных ценностей, а также о пропаганде этих ценностей.

    Lənkəranda dövlət-din münasibətlərinə dair regional konfrans keçiriləcək

