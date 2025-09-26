В Лянкяране пройдет конференция по государственно-религиозным отношениям

По инициативе Государственного комитета по работе с религиозными организациями 30 сентября в Лянкяране пройдет региональная конференция на тему "Государственно-религиозные отношения и современные вызовы".

Об этом Report сообщили в Госкомитете.

Было отмечено, что в мероприятии примут участие руководство Госкомитета и Исполнительной власти города Лянкяран, представители правоохранительных органов, теологи, а также религиозные деятели, председатели религиозных общин.

На конференции будут обсуждаться важность религиозного просвещения, сохранение существующих традиций в этой сфере и вопросы применения новых подходов в соответствии с требованиями современного периода. Состоится обмен мнениями о сохранении принципов единства и солидарности как неотъемлемой части наших духовных ценностей, а также о пропаганде этих ценностей.