İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Komitə rəsmisi: Hazırda inşa olunan yaşayış binalarının yeni memarlıq üslubuna diqqət yetirilir

    Daxili siyasət
    • 05 noyabr, 2025
    • 18:34
    Komitə rəsmisi: Hazırda inşa olunan yaşayış binalarının yeni memarlıq üslubuna diqqət yetirilir

    Azərbaycanda hazırda inşa olunan yaşayış binalarının yeni memarlıq üslubunda inşası üçün böyük səylər göstərilir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi sədrinin müavini İlqar İsbətov ADA Universitetində baş tutan "Baku Archifest 2025" memarlıq və şəhərsalma festivalında deyib.

    O qeyd edib ki, Azərbaycanda quruculuq işləri işğal altındakı torpaqlar azad olunduqdan sonra daha da sürətlənib:

    "İşğal dövründə dağıdılan kəndlər, şəhərlər yenidən bərpa edilir. Eyni zamanda, inşa olunan yaşayış binalarının yeni memarlıq üslubunda inşası üçün böyük səylər göstərilir".

    Sədr müavini vurğulayıb ki, son dövrlərdə şəhərlərdə məşğulluğun əsas hissəsini xidmət sektoru təşkil edir:

    "Yaşayış məskənləri xidmət sektorlarının cəmləşdiyi ərazilərə çevrilməyə başlayır. İntellektual iqtisadiyyata keçid başlayıb. Bu da şəhərsalma ya yanaşmada əsaslı dəyişikliklərə səbəb olur. Bütün cəmiyyətdə kreativ insanlar ön plana çıxır. Bu şəxslər şəhər mühitinin formalaşmasında həlledici amilə çevriləcək".

    O əlavə edib ki, 2026-cı ildə Bakı şəhərində keçiriləcək Dünya Şəhərsalma Forumu üçün aktiv hazırlıq tədbirləri aparılır.

    Dövlət Şəhərsalma və Arxitertura Komitəsi Memarlıq quruculuq

    Son xəbərlər

    19:04

    "Sabah" UEFA Gənclər Liqasında mübarizəni dayandırıb

    Futbol
    18:56

    Ravin Alməmmədov: "Ermənistan təmsilçiləri ilə eyni çəkidə yer almağım əlavə təzyiq yaratmadı"

    Fərdi
    18:54

    Putin: Rusiya CTBT iştirakçılarının nüvə sınaqlarını cavabsız qoymayacaq

    Region
    18:48

    Azərbaycan və Səudiyyə Ərəbistanı arasında dənizçilik təhsili sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    18:41

    BMT nümayəndəsi: Azərbaycan gələn il Dünya Şəhərsalma Forumu ilə qlobal məsələnin mərkəzi olacaq

    İnfrastruktur
    18:40
    Foto

    Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva arıçılıq məhsullarının sərgi-satış yarmarkasını ziyarət ediblər

    Daxili siyasət
    18:39

    İƏT Orta Dəhlizin modernləşdirilməsini sürətləndirmək üçün investisiya fondunun yaradılmasını nəzərdən keçirir

    İnfrastruktur
    18:34

    Komitə rəsmisi: Hazırda inşa olunan yaşayış binalarının yeni memarlıq üslubuna diqqət yetirilir

    Daxili siyasət
    18:32

    Ermənistanda 30-a yaxın şəxs qanunsuz silahla bağlı saxlanılıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti