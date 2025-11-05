Komitə rəsmisi: Hazırda inşa olunan yaşayış binalarının yeni memarlıq üslubuna diqqət yetirilir
- 05 noyabr, 2025
- 18:34
Azərbaycanda hazırda inşa olunan yaşayış binalarının yeni memarlıq üslubunda inşası üçün böyük səylər göstərilir.
"Report" xəbər verir ki, bunu Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi sədrinin müavini İlqar İsbətov ADA Universitetində baş tutan "Baku Archifest 2025" memarlıq və şəhərsalma festivalında deyib.
O qeyd edib ki, Azərbaycanda quruculuq işləri işğal altındakı torpaqlar azad olunduqdan sonra daha da sürətlənib:
"İşğal dövründə dağıdılan kəndlər, şəhərlər yenidən bərpa edilir. Eyni zamanda, inşa olunan yaşayış binalarının yeni memarlıq üslubunda inşası üçün böyük səylər göstərilir".
Sədr müavini vurğulayıb ki, son dövrlərdə şəhərlərdə məşğulluğun əsas hissəsini xidmət sektoru təşkil edir:
"Yaşayış məskənləri xidmət sektorlarının cəmləşdiyi ərazilərə çevrilməyə başlayır. İntellektual iqtisadiyyata keçid başlayıb. Bu da şəhərsalma ya yanaşmada əsaslı dəyişikliklərə səbəb olur. Bütün cəmiyyətdə kreativ insanlar ön plana çıxır. Bu şəxslər şəhər mühitinin formalaşmasında həlledici amilə çevriləcək".
O əlavə edib ki, 2026-cı ildə Bakı şəhərində keçiriləcək Dünya Şəhərsalma Forumu üçün aktiv hazırlıq tədbirləri aparılır.