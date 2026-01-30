Kərkicahan sakini: Sevincliyəm ki, övladlarımız doğma yurda təhlükəsiz və gülərək qayıdırlar
Daxili siyasət
- 30 yanvar, 2026
- 12:36
Xankəndiyə qayıdan Kərkicahan qəsəbə sakini Kamil Rəsulov 22 yaşında çıxdığı doğma yurduna 7 ailə üzvü ilə qayıtmaq sevincini yaşayır.
"Report"un Xankəndiyə ezam olunan əməkdaşına təəssüratlarını bölüşən K.Rəsulov qeyd edib ki, hisslərini sözlə ifadə etməkdə çətinlik çəkir.
O qeyd edib ki, Xankəndidən çıxanda 22 yaşı olub:
"Buradan çox çətin və acınacaqlı şəkildə çıxdıq. Bu gün artıq 7 ailə üzvümlə birgə doğma yurduma dönürəm. Həm də sevincliyəm ki, övladlarımız kəndimizə təhlükəsiz və gülərək qayıdırlar. Prezident İlham Əliyevə ailəm adından təşəkkürümü çatdırıram".
