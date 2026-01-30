İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    Kərkicahan sakini: Sevincliyəm ki, övladlarımız doğma yurda təhlükəsiz və gülərək qayıdırlar

    Daxili siyasət
    • 30 yanvar, 2026
    • 12:36
    Kərkicahan sakini: Sevincliyəm ki, övladlarımız doğma yurda təhlükəsiz və gülərək qayıdırlar

    Xankəndiyə qayıdan Kərkicahan qəsəbə sakini Kamil Rəsulov 22 yaşında çıxdığı doğma yurduna 7 ailə üzvü ilə qayıtmaq sevincini yaşayır.

    "Report"un Xankəndiyə ezam olunan əməkdaşına təəssüratlarını bölüşən K.Rəsulov qeyd edib ki, hisslərini sözlə ifadə etməkdə çətinlik çəkir.

    O qeyd edib ki, Xankəndidən çıxanda 22 yaşı olub:

    "Buradan çox çətin və acınacaqlı şəkildə çıxdıq. Bu gün artıq 7 ailə üzvümlə birgə doğma yurduma dönürəm. Həm də sevincliyəm ki, övladlarımız kəndimizə təhlükəsiz və gülərək qayıdırlar. Prezident İlham Əliyevə ailəm adından təşəkkürümü çatdırıram".

    “Böyük Qayıdış” Xankəndi Kərkicahan

