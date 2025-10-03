İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu

    Kamran Əliyev Səbaildə vətəndaşları qəbul edib

    Daxili siyasət
    • 03 oktyabr, 2025
    • 16:02
    Kamran Əliyev Səbaildə vətəndaşları qəbul edib

    Baş prokuror Kamran Əliyev oktyabrın 3-də Bakı şəhəri Səbail rayon prokurorluğunun inzibati binasında Səbail rayonu və digər bölgələrdən olan vətəndaşları qəbul edib.

    Bu barədə "Report"a Baş Prokurorluğun Mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, qəbulda iştirak edən 48 nəfər vətəndaşın müraciətində konkret cinayət işlərinin istintaqı, törədilən cinayətlər barədə məlumatların araşdırılması zamanı yol verilmiş qanun pozuntuları və məhkəmədə baxılan cinayət işləri üzrə dövlət ittihamının müdafiəsinə dair məsələlərin bilavasitə prokurorluqda və ya aidiyyəti icra orqanlarında operativ həlli üçün müvafiq göstərişlər verilib.

    Baş Prokurorluq Vətəndaş qəbulu Kamran Əliyev

    Son xəbərlər

    16:16

    Azərbaycan III MDB Oyunlarında daha bir qızıl medalı təmin edib

    Fərdi
    16:11

    Ukrayna Rusiyanın neft emalı zavoduna zərbə endirib

    Digər ölkələr
    16:11

    Bakının Xətai prospektində hərəkət məhdudlaşdırılacaq

    İnfrastruktur
    16:09

    Bakıda Azərbaycan, Rusiya və İran hökumət nümayəndələrinin üçtərəfli görüşü keçiriləcək

    Daxili siyasət
    16:08
    Foto

    Naxçıvanda fermerlər üçün yeni texnikalar satışa çıxarılıb

    ASK
    16:06

    Qazaxıstan Prezidenti oktyabrın 6-7-də Azərbaycana səfər edəcək

    Xarici siyasət
    16:06
    Foto

    Rəqəmsal hökumət arxitekturası İşçi qrupunun görüşü keçirilib

    İKT
    16:06

    Azərbaycan millisinin futbolçuları üçün danışılmış oyunlara qarşı sessiya keçirilib

    Futbol
    16:05

    III MDB Oyunları: Qılıncoynatma yarışında ikinci günün qalibi müəyyənləşib

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti