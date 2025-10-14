İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    İnam Kərimov: Məhkəmələr yalnız qərar çıxaran deyil, həm də etimad doğuran institutlara çevrilib

    Daxili siyasət
    • 14 oktyabr, 2025
    • 09:39
    İnam Kərimov: Məhkəmələr yalnız qərar çıxaran deyil, həm də etimad doğuran institutlara çevrilib
    İnam Kərimov

    Artıq məhkəmələr yalnız qərar çıxaran deyil, həm də etimad doğuran institutlara çevrilib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Ali Məhkəmənin sədri İnam Kərimov oktyabrın 14-də "Məhkəmə hakimiyyəti ilə dövlətin digər iki hakimiyyət qolu arasında əlaqələr" mövzusunda keçirilən beynəlxalq konfransda çıxışı zamanı deyib.

    Onun sözlərinə görə, məhkəmə hakimiyyətinin məqsədi qanunu ədalətlə, qorxu və ya üstünlük olmadan tətbiq etmək, eyni zamanda, icraedici və qanunverici hakimiyyətlə qarşılıqlı hörmətə əsaslanan konstruktiv dialoqu qorumaqdır:

    "Məhkəmə müstəqilliyi bir imtiyaz deyil, həm də məsuliyyətdir. Bu mexanizm vətəndaşları özbaşınalıqdan qoruyur, hər kəsin qanun qarşısında məsuliyyət daşımasını təmin edir və qanunun ədalətə sadiq qalmasına zəmanət verir. Eyni zamanda, bu məsuliyyət məhkəmə hakimini vicdanına və peşə etikasına bağlayır. Bundan əlavə, bu, qərəzsizlikdən, yəni ağıl və məntiqi kölgələyən emosiyalardan, simpatiya və antipatiyadan uzaq qərar vermək qabiliyyətini tələb edir".

    Ali Məhkəmənin sədri vurğulayıb ki, məhkəmə hakimiyyətinin gücü təkcə qanunlarla və institutlarla deyil, həm də bu sistemdə xidmət edənlərin xarakteri və məsuliyyət hissi ilə ölçülür:

    "Çünki məhkəmə müstəqilliyi məhkəmə zalında başlamır, o, hakimin daxili dürüstlüyü və mənəvi inamından başlanır".

    İ.Kərimov həmçinin qeyd edib ki, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə məhkəmə sistemi dərin və davamlı islahatlardan keçib:

    "Bu islahatlar məhkəmələri qanunun keşikçisi və ədalətin son hökm verəni kimi möhkəmləndirib. Artıq məhkəmələr yalnız qərar çıxaran orqanlar deyil, həm də etimad doğuran institutlara çevrilib".

    Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası İnam Kərimov Məhkəmə hakimlər Ali Məhkəmə

