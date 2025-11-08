İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30 Hərbi parad
    İlham Əliyev Bakıdakı hərbi paradla bağlı paylaşım edib

    Daxili siyasət
    • 08 noyabr, 2025
    • 16:19
    İlham Əliyev Bakıdakı hərbi paradla bağlı paylaşım edib

    Prezident İlham Əliyev Bakıda Vətən müharibəsində Qələbənin beşinci ildönümünə həsr olunmuş hərbi paradla bağlı sosial şəbəkə hesablarında paylaşım edib.

    "Report" paylaşımı təqdim edir.

    Президент Ильхам Алиев поделился публикацией о военном параде в Баку
    President Ilham Aliyev shares post about military parade in Baku

