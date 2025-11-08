İlham Əliyev Bakıdakı hərbi paradla bağlı paylaşım edib
- 08 noyabr, 2025
- 16:19
Prezident İlham Əliyev Bakıda Vətən müharibəsində Qələbənin beşinci ildönümünə həsr olunmuş hərbi paradla bağlı sosial şəbəkə hesablarında paylaşım edib.
"Report" paylaşımı təqdim edir.
Bakıda Vətən müharibəsində Qələbənin beşinci ildönümünə həsr olunmuş Hərbi parad keçirilib.https://t.co/b4vymGyq2K pic.twitter.com/63NGjltZdv— İlham Əliyev (@azpresident) November 8, 2025
