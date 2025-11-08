Президент Ильхам Алиев поделился публикацией о военном параде в Баку
Внутренняя политика
- 08 ноября, 2025
- 16:22
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией на своих страницах в социальных сетях о военном параде в Баку, посвященном пятой годовщине Победы во II Карабахской войне.
Report представляет данную публикацию.
Bakıda Vətən müharibəsində Qələbənin beşinci ildönümünə həsr olunmuş Hərbi parad keçirilib.https://t.co/b4vymGyq2K pic.twitter.com/63NGjltZdv— İlham Əliyev (@azpresident) November 8, 2025
