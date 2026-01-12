İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    İlham Əliyev: Azad edilmiş ərazilərdə daha iki böyük su anbarının tikintisinə hazırlıq işləri gedir

    Daxili siyasət
    • 12 yanvar, 2026
    • 15:24
    İlham Əliyev: Azad edilmiş ərazilərdə daha iki böyük su anbarının tikintisinə hazırlıq işləri gedir

    Azad edilmiş ərazilərdə daha iki böyük su anbarının - "Həkəriçay", "Bərgüşadçay" su anbarlarının tikintisi də nəzərdə tutulur və artıq hazırlıq işləri gedir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev Bakı şəhəri və Abşeron yarımadasında su təchizatı, tullantı və yağış suları sistemlərinin təkmilləşdirilməsinə dair 2026-2035-ci illər üzrə Dövlət Proqramına həsr olunan müşavirədə çıxışında deyib.

    "Yəqin ki, biz bu il artıq praktik işlərə başlayacağıq", - deyə dövlətimizin başçısı vurğulayıb.

    İlham Əliyev Azad edilmiş ərazilər su anbarı
    Ильхам Алиев: На освобожденных территориях ведется подготовка к строительству еще двух крупных водохранилищ
    President Ilham Aliyev: Preparatory work underway for construction of two more large reservoirs in liberated territories

    Son xəbərlər

    17:04

    "Neftçi"nin Misir klubu ilə oyununun vaxtı və yeri müəyyənləşib

    Futbol
    17:03

    Assosiasiya: Qızılın bütün əyar növləri üzrə qiymətlər artıb

    Biznes
    17:02

    ADDA ilə Dünya Bankı arasında müəllim və tələbə mübadilə proqramları müzakirə olunub

    Elm və təhsil
    17:00
    Foto

    "Araz-Naxçıvan" rəhbərliyi və futbolçuları 1 saylı Uşaq evini ziyarət ediblər

    Futbol
    17:00

    AYNA: İrandakı vəziyyət Bakıdan Naxçıvana sərnişin daşımaqda çətinlik yaratmır - EKSKLÜZİV

    İnfrastruktur
    16:58

    Fransada könüllü hərbi xidmətə qəbul başlayıb

    Digər ölkələr
    16:52

    Qaribaşvili 5 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib - YENİLƏNİB-2

    Region
    16:48
    Rəy

    Qrenlandiya: Qərb bloku maraqlarının toqquşduğu daha bir nöqtə - ŞƏRH

    Analitika
    16:44

    Paris-2024-ün mükafatçısı: "Azərbaycan çempionatından əvvəl dizimdə zədə var idi"

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti