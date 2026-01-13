İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    • 13 yanvar, 2026
    • 14:25
    İlham Əliyev Ağdərənin Heyvalı kəndində görülmüş işlərlə tanış olub

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev yanvarın 13-də Ağdərə rayonunun Heyvalı kəndində görülmüş işlərlə tanış olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezidentin Mətbuat Xidməti məlumat yayıb.

    Ильхам Алиев ознакомился с работами, проделанными в селе Хейвалы Агдеринского района
    President Ilham Aliyev inspects reconstruction progress in Heyvali village, Aghdara district

