    Ильхам Алиев ознакомился с работами, проделанными в селе Хейвалы Агдеринского района

    Внутренняя политика
    • 13 января, 2026
    • 14:28
    Ильхам Алиев ознакомился с работами, проделанными в селе Хейвалы Агдеринского района

    13 января президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с работами, проделанными в селе Хейвалы Агдеринского района.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

