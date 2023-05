Hikmət Hacıyev: “Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə Naxçıvanın blokadasına son qoyulacaq”

“Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə Naxçıvanın blokadasına son qoyulacaq”.

“Report” xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev tviter dəki hesabında yazıb.

“Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illiyi Naxçıvanda, doğulduğu yerdə iqamətgahı Bakıda və Ankarada yerləşən diplomatik korpusla birgə qeyd edilib. Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə Naxçıvanın blokadasına son qoyulacaq və bütün region üçün yeni imkanlar yaranacaq”, - Hikmət Hacıyev qeyd edib.