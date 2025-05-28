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Hikmət Hacıyev rəsmi "X" hesabında Laçından görüntülər paylaşıb

Hikmət Hacıyev rəsmi "X" hesabında Laçından görüntülər paylaşıb Hikmət Hacıyev rəsmi "X" hesabında Laçından görüntülər paylaşıb
Daxili siyasət
28 may 2025 12:59
Hikmət Hacıyev rəsmi X hesabında Laçından görüntülər paylaşıb
Hikmət Hacıyev

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev rəsmi "X" hesabında Laçından paylaşım edib.

"Report" xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:

"Laçın – gözəlliyi ilə heyran edən, vaxtilə 30 illik işğal və vandalizmdən yaralanmış, indi isə Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Qafqazın ən gözəl şəhərlərindən birinə çevrilmiş şəhər – bu gün - Azərbaycanın Müstəqillik Günündə - qürurla üç qardaş ölkənin: Azərbaycan, Pakistan və Türkiyənin Zirvə toplantısına ev sahibliyi edir!"

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İngilis versiyası VideoHikmat Hajiyev posts video footage from Lachin on X
Rus versiyası Хикмет Гаджиев поделился кадрами из Лачына

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