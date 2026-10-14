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    Abşeronda toyuq əti emalı müəssisəsinin fəaliyyəti məhdudlaşdırılıb

    Sağlamlıq
    • 14 oktyabr, 2026
    • 09:50
    Abşeronda toyuq əti emalı müəssisəsinin fəaliyyəti məhdudlaşdırılıb

    Abşeron rayonu, Fatmayı kəndində fəaliyyət göstərən toyuq əti emalı müəssisəsinin fəaliyyəti məhdudlaşdırılıb.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən (AQTA) məlumat verilib.

    Bildirilib ki, baxış zamanı müəssisənin qanunsuz fəaliyyət göstərdiyi, eləcə də sanitar-gigiyenik və sanitar-texniki qaydaların tələblərinin pozulduğu müəyyən edilib. Müəssisədə toyuq məhsullarının müşayiətedici sənədlərinin və etiketlərin mövcud olmadığı və digər nöqsanlar aşkarlanıb.

    Müəssisənin fəaliyyəti nöqsanlar aradan qaldırılanadək məhdudlaşdırılıb. Fakt əsasında qanunvericiliyin tələbinə uyğun müvafiq tədbirlər görülməkdədir.

    Abşeronda toyuq əti emalı müəssisəsinin fəaliyyəti məhdudlaşdırılıb
    Abşeronda toyuq əti emalı müəssisəsinin fəaliyyəti məhdudlaşdırılıb

    Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi (AQTA) Toyuq əti
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