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    Taleh Kazımov Dünya Bankının və IMF-in İllik Toplantılarında iştirak edəcək

    Maliyyə
    • 14 oktyabr, 2026
    • 09:41
    Taleh Kazımov Dünya Bankının və IMF-in İllik Toplantılarında iştirak edəcək

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) sədri Taleh Kazımovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətinin Dünya Bankının və Beynəlxalq Valyuta Fondunun (IMF) İllik Toplantılarında iştirak məqsədilə Tailandın paytaxtı Banqkoka işgüzar səfəri başlayır.

    "Report" bu barədə AMB-yə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, İllik Toplantılar çərçivəsində nümayəndə heyətinin Azərbaycanın da daxil olduğu Seçki Qrupunun toplantısında və bir sıra tədbirlərdə iştirakı nəzərdə tutulur. Bu müddətdə Dünya Bankı və IMF-nin rəhbər vəzifəli şəxsləri, aparıcı maliyyə-investisiya institutlarının nümayəndələri və təşkilatların rəsmiləri ilə ikitərəfli görüşlərinin keçirilməsi də planlaşdırılır.

    Taleh Kazımov Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Dünya Bankı Beynəlxalq Valyuta Fondu (IMF) Tailand Krallığı
    Azerbaijani delegation participates in annual meetings of WB/IMF in Bangkok
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