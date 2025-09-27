İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü
    Hikmət Hacıyev Prezident İlham Əliyevin balaca Nilayla şəklini paylaşıb

    Daxili siyasət
    • 27 sentyabr, 2025
    • 17:05
    Hikmət Hacıyev Prezident İlham Əliyevin balaca Nilayla şəklini paylaşıb
    Hikmət Hacıyev

    Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Prezident İlham Əliyevin Gəncəyə səfəri ilə bağlı paylaşım edib.

    "Report" xəbər verir ki, H.Hacıyev "X" sosial şəbəkəsində müvafiq postu paylaşıb.

    Prezident İlham Əliyev balaca Nilayın - 2020-ci ildə 44 günlük müharibə zamanı Ermənistan silahlı qüvvələrinin Gəncəyə raket hücumu nəticəsində valideynlərini və yaxınlarını itirmiş qızcığazın əlini nəvazişlə tutur – bu, həqiqətən də "danışan fotolar"dır, burada görüntünün özü bütün faciəvi əhvalatı sözsüz izah edir", - prezidentin köməkçisi yazıb.

    Anım günü İlham Əliyev Hikmət Hacıyev Nilay
    Хикмет Гаджиев поделился фотографией президента Ильхама Алиева с маленькой Нилай
    Hikmat Hajiyev shares photo of President Ilham Aliyev with little Nilay

