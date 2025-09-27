Hikmət Hacıyev Prezident İlham Əliyevin balaca Nilayla şəklini paylaşıb
- 27 sentyabr, 2025
- 17:05
Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Prezident İlham Əliyevin Gəncəyə səfəri ilə bağlı paylaşım edib.
"Report" xəbər verir ki, H.Hacıyev "X" sosial şəbəkəsində müvafiq postu paylaşıb.
Prezident İlham Əliyev balaca Nilayın - 2020-ci ildə 44 günlük müharibə zamanı Ermənistan silahlı qüvvələrinin Gəncəyə raket hücumu nəticəsində valideynlərini və yaxınlarını itirmiş qızcığazın əlini nəvazişlə tutur – bu, həqiqətən də "danışan fotolar"dır, burada görüntünün özü bütün faciəvi əhvalatı sözsüz izah edir", - prezidentin köməkçisi yazıb.
President Ilham Aliyev gently holds little Nilay’s hand-the girl who lost her parents and loved ones in the missile attack on Ganja by Armenian armed forces in 2020 during 44 Days of War-is indeed “talking photos” where the image itself tells the whole tragic story without words. pic.twitter.com/SALzMqRrIm— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) September 27, 2025