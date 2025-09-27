Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти
    Хикмет Гаджиев поделился фотографией президента Ильхама Алиева с маленькой Нилай

    Внутренняя политика
    • 27 сентября, 2025
    • 16:57
    Хикмет Гаджиев поделился фотографией президента Ильхама Алиева с маленькой Нилай

    Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев поделился фотографиями президента Ильхама Алиева с маленькой Нилай, потерявшей родителей в результате ракетного обстрела Гянджи.

    Как сообщает Report, соответствующий пост Гаджиев сделал на своей странице в соцсети Х.

    "Президент Ильхам Алиев нежно держит за руку маленькую Нилай - девочку, которая потеряла родителей и близких в результате ракетного обстрела Гянджи армянскими вооруженными силами в 2020 году во время 44-дневной войны, - это поистине "говорящие фотографии", где само изображение без слов рассказывает всю трагическую историю", - написал помощник президента.

    Лента новостей