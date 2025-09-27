Хикмет Гаджиев поделился фотографией президента Ильхама Алиева с маленькой Нилай
- 27 сентября, 2025
- 16:57
Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев поделился фотографиями президента Ильхама Алиева с маленькой Нилай, потерявшей родителей в результате ракетного обстрела Гянджи.
Как сообщает Report, соответствующий пост Гаджиев сделал на своей странице в соцсети Х.
"Президент Ильхам Алиев нежно держит за руку маленькую Нилай - девочку, которая потеряла родителей и близких в результате ракетного обстрела Гянджи армянскими вооруженными силами в 2020 году во время 44-дневной войны, - это поистине "говорящие фотографии", где само изображение без слов рассказывает всю трагическую историю", - написал помощник президента.
President Ilham Aliyev gently holds little Nilay’s hand-the girl who lost her parents and loved ones in the missile attack on Ganja by Armenian armed forces in 2020 during 44 Days of War-is indeed “talking photos” where the image itself tells the whole tragic story without words. pic.twitter.com/SALzMqRrIm— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) September 27, 2025