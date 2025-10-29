İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Həsənriz sakini: Şəhid olmuş həyat yoldaşımın yurdundakı ocaq həmişə yanacaq

    Daxili siyasət
    • 29 oktyabr, 2025
    • 15:12
    Ağdərə rayonunun Həsənriz kənd sakini Nabat Dadaşlı müharibədə şəhid olmuş həyat yoldaşının yurdundakı ocağın həmişə yanacağını deyib.

    O, "Report"un Ağdərəyə ezam olunan əməkdaşına açıqlamasında kəndə övladları ilə birlikdə qayıtdığını bildirib:

    "Həsənrizə övladlarımla birgə dönürük. Şükür, bu torpaqlardan yağı ayağı kəsildi. Müharibədə şəhid olmuş həyat yoldaşımın da ruhu şaddır ki, onun uğrunda qan tökdüyü yurd boş qalmayıb. İndi bizimlə olmasa da, onun yurdundakı ocaq həmişə yanacaq".

    şəhid Ağdərə Həsənriz kəndi

