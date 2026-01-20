İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar

    Günay Əfəndiyeva: 20 Yanvarda totalitar rejim Azərbaycan xalqının iradəsi qarşısında aciz qaldı

    Daxili siyasət
    • 20 yanvar, 2026
    • 12:39
    Günay Əfəndiyeva: 20 Yanvarda totalitar rejim Azərbaycan xalqının iradəsi qarşısında aciz qaldı

    20 Yanvarda totalitar rejim Azərbaycan xalqının iradəsi qarşısında aciz qaldı.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin Mədəniyyət komitəsinin sədr müavini, deputat Günay Əfəndiyeva deyib.

    Onun sözlərinə görə, azadlıq verilmir, qazanılır və tarix də bunu dəfələrlə sübut edib:

    "36 il bundan öncə, 1990-cı ilin Qanlı Yanvar gecəsi illərlə yetişən azadlıq arzusunun qorxunu susdurduğu və cəsarəti alovlandırdığı, totalitar rejimin Azərbaycan xalqının iradəsi qarşısında aciz qaldığı gecə idi. O gecə tankların qarşısına silahsız çıxan qəhrəman övladlarımız ölkəmizin müstəqilliyi naminə canından keçən ilk səhidlər oldular".

    Deputat xatırladıb ki, həmin günlərdə Azərbaycanın böyük oğlu, Ulu Öndər Heydər Əliyev Moskvada bu qanlı cinayəti açıq şəkildə pisləyərək əsl siyasi cəsarət nümunəsi göstərdi:

    "O, təhlükəyə baxmayaraq, xalqının yanında durdu, 20 Yanvar hadisələri haqqında kəskin bəyanat verdi. Zaman hər şeyi dəyişə bilər, amma həqiqəti yox. Nə qədər vaxt keçsə də, o gerçəklər unudulmayacaq".

    Günay Əfəndiyeva Deputat Qara Yanvar
    Гюнай Эфендиева: 20 января тоталитарный режим оказался бессилен перед волей азербайджанского народа

    Son xəbərlər

    12:57

    Xarici Kəşfiyyat Xidməti: TRIPP layihəsinin həyata keçirilməsi Ermənistan üçün geniş imkanlar açacaq

    Region
    12:56

    Astanada 20 Yanvar faciəsinin şəhidləri anılıb

    Daxili siyasət
    12:55

    Azərbaycanda qarlı hava sabah da davam edəcək - PROQNOZ

    Ekologiya
    12:47

    Qazaxıstanda yeni parlament "Kurultay" adlandırıla bilər

    Region
    12:40
    Foto

    20 Yanvar şəhidlərinin xatirəsi Berlində yad edilib

    Daxili siyasət
    12:39

    "İnter" 18 yaşlı futbolçunu heyətinə qatır

    Futbol
    12:39

    Günay Əfəndiyeva: 20 Yanvarda totalitar rejim Azərbaycan xalqının iradəsi qarşısında aciz qaldı

    Daxili siyasət
    12:39
    Foto

    "SOCAR Karbamid" Dünya İqtisadi Forumunun "Qlobal mayak" şəbəkəsinə üzv qəbul edilib

    Energetika
    12:35

    Xarici kəşfiyyat: Bu il İrəvan-Bakı münasibətlərində sərhədlərin demarkasiyası ilə bağlı irəliləyiş ola bilər

    Region
    Bütün Xəbər Lenti