Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь

    Гюнай Эфендиева: 20 января тоталитарный режим оказался бессилен перед волей азербайджанского народа

    Внутренняя политика
    • 20 января, 2026
    • 12:50
    Гюнай Эфендиева: 20 января тоталитарный режим оказался бессилен перед волей азербайджанского народа

    20 января тоталитарный режим оказался бессилен перед волей азербайджанского народа.

    Как сообщает Report, об этом заявила заместитель председателя комитета по культуре Милли Меджлиса, депутат Гюнай Эфендиева:

    По ее словам, свобода не дается, она завоевывается, и история неоднократно это доказывала:

    "36 лет назад, в кровавую январскую ночь 1990 года, стремление к свободе, которое вызревало годами, заглушило страх и разожгло мужество, это была ночь, когда тоталитарный режим оказался бессилен перед волей азербайджанского народа. В ту ночь наши герои, вышедшие безоружными против танков, стали первыми шехидами, отдавшими свои жизни за независимость нашей страны".

    Депутат напомнила, что в те дни общенациональный лидер Гейдар Алиев в Москве открыто осудил это кровавое преступление, проявив настоящий пример политического мужества.

    "Он, несмотря на опасность, встал рядом со своим народом, резко осудил события 20 января. Сколько бы времени ни прошло, те события не будут забыты", - добавила она

    гюнай эфендиева Черный Январь
    Günay Əfəndiyeva: 20 Yanvarda totalitar rejim Azərbaycan xalqının iradəsi qarşısında aciz qaldı

    Последние новости

    13:02

    Президент Казахстана поручил ускорить освоение новых газовых месторождений

    Энергетика
    12:54

    Пешеходный тоннель строится между станциями "28 Мая" и "Джафар Джаббарлы"

    Инфраструктура
    12:50

    Гюнай Эфендиева: 20 января тоталитарный режим оказался бессилен перед волей азербайджанского народа

    Внутренняя политика
    12:50

    В Астане почтили память шехидов трагедии 20 Января 1990 года в Азербайджане

    Внутренняя политика
    12:49

    СВР Армении: Реализация проектов TRIPP и Карс-Гюмри откроют широкие возможности для страны

    В регионе
    12:45

    В Бакинском метро назвали причины задержек при проходе через турникеты

    Инфраструктура
    12:42

    Девлет Бахчели: Трагедия 20 января не смогла сломить стремление Азербайджана к независимости

    В регионе
    12:31

    Токаев предложил назвать новый парламент "Курултай"

    В регионе
    12:31
    Фото

    В Ханкенди, Ходжалы и Агдере приспущены флаги

    Внутренняя политика
    Лента новостей