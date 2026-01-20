Гюнай Эфендиева: 20 января тоталитарный режим оказался бессилен перед волей азербайджанского народа

20 января тоталитарный режим оказался бессилен перед волей азербайджанского народа.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель председателя комитета по культуре Милли Меджлиса, депутат Гюнай Эфендиева:

По ее словам, свобода не дается, она завоевывается, и история неоднократно это доказывала:

"36 лет назад, в кровавую январскую ночь 1990 года, стремление к свободе, которое вызревало годами, заглушило страх и разожгло мужество, это была ночь, когда тоталитарный режим оказался бессилен перед волей азербайджанского народа. В ту ночь наши герои, вышедшие безоружными против танков, стали первыми шехидами, отдавшими свои жизни за независимость нашей страны".

Депутат напомнила, что в те дни общенациональный лидер Гейдар Алиев в Москве открыто осудил это кровавое преступление, проявив настоящий пример политического мужества.

"Он, несмотря на опасность, встал рядом со своим народом, резко осудил события 20 января. Сколько бы времени ни прошло, те события не будут забыты", - добавила она